Tortorici (Me): domani “canzoni sotto l’albero”

Compie 9 anni “canzoni sotto l’albero”, lo spettacolo canoro organizzato dall’associazione culturale Angelo Musco di Tortorici.

A partire dalle 22.00 di domani, 4 gennaio, nel salone parrocchiale della chiesa di San Nicola di Bari, in pieno centro, si esibiranno i bambini seguiti dalla maestra Delia Pintagro.

Nel corso dello spettacolo, inoltre, si svolgerà la tombolata per bambini con tanti premi in palio. Appuntamento per domani sera alle 22.00 a Tortorici.