Tortorici (Me): tasse da rateizzare, c’è tempo fino al 28 febbraio

Ci sarà tempo fino al 28 febbraio prossimo per poter aderire alle agevolazioni di pagamento per imposte, tasse, canoni e diritti tributari non ancora pagati dai cittadini di Tortorici al comune. La commissione straordinaria di liquidazione ha prorogato al 28 febbraio il termine ultimo di presentazione delle istanze di adesione alle agevolazioni di pagamento per i cittadini morosi nei confronti dell’amministrazione comunale, per gli anni fino al 31 dicembre del 2016.

La proroga della scadenza del termine è stata decisa dai commissari liquidatori nominati dalla Regione a seguito del dissesto economico dell’Ente, per consentire la più ampia partecipazione possibile alle agevolazioni di pagamento anche per i cittadini domiciliati fuori sede.

In questi mesi, infatti, sono state numerose le adesioni dei cittadini oricensi. L’iniziativa dei commissari liquidatori di agevolare i cittadini con pagamenti rateizzati, è anche un modo per consentire l’efficienza e il mantenimento dei servizi erogati dal comune nebroideo. È prevista non soltanto una rateizzazione, ma anche lo sgravio totale degli interessi e delle sanzioni applicabili per il ritardato o mancato pagamento delle tasse o tributi per i contribuenti che al momento della presentazione della domanda non avevano già ricevuto lettere di sollecito o avvisi di accertamento.

L’agevolazione per il pagamento dei debiti, sottolineano i commissari liquidatori, potrà essere applicata soltanto ai contribuenti che fino al 28 dicembre 2017 non sono stati già iscritti a ruolo per la riscossione coattiva del credito mediante Riscossione Sicilia o l’agenzia delle entrate. Per poter aderire al pagamento agevolato basterà presentare una domanda di adesione, entro e non oltre il 28 febbraio, con l’apposito modulo a disposizione negli uffici comunali o sul sito web del comune www.tortoricinrete.it. Le istanze dovranno essere consegnate negli uffici comunali o inviate tramite pec all’indirizzo comune.tortorici@pec.tortorici.eu.