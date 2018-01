Modica (Rg): con la droga nel motorino investe poliziotto, denunciato

Un diciassettenne di Modica, centro in provincia di Ragusa, è stato denunciato dagli agenti della polizia di Stato. Trasportava droga nel ciclomotore e ha investito un poliziotto per sfuggire al controllo.

Il giovane, che presentava escoriazioni addebitate da lui stesso ad un litigio avvenuto nella notte di Capodanno in una discoteca di Modica, alla vista degli agenti dava in escandescenza, evitando di farsi identificare e reagendo con violenza e colpi contro gli agenti.

Immediatamente dopo ha cercato di riprendere il ciclomotore caduto a terra e investire un agente intervenuto per bloccarlo. A seguito dell’impatto il ragazzo è finito nuovamente a terra insieme all’operatore di polizia ed è stato prontamente bloccato dagli agenti.

Le ragioni di tale inconsulta reazione venivano appurate a seguito del controllo del ciclomotore, all’interno della sella sono stati trovati 5 grammi di marijuana e numerosi semi pronti per la coltivazione della stessa sostanza.

Trasportato in ospedale per le cure del caso, il minorenne ha tentato nuovamente la fuga venendo definitivamente bloccato. Gli ulteriori controlli hanno portato al ritrovamento di un coltellino e la successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del minore. Qui sono stati trovati altri 1,5 grammi di marijuana.

Il minore, studente ed incensurato, è stato denunciato in libertà per sei reati, tra cui anche il rifiuto di fornire le proprie generalità e riaffidato alla famiglia in attesa delle valutazioni dell’Autorità giudiziaria.