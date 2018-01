Erice (Tp): le prossime iniziative di EricèNatale

Dopo il grande successo del capodanno in piazza organizzato dal comune di Erice, nel trapanese, nell’ambito della manifestazione “ERICèNATALE – il borgo dei presepi”.

A cominciare dalle 23.00 famiglie, ma anche gruppi di ragazzi di tutte le età, hanno raggiunto e riempito piazza della Loggia ad Erice per attendere l’arrivvo del nuovo anno ballando e cantando sulle note trascinanti della band Opera 80 con un repertorio che ha spaziato dal pop-rock più melodico, passando per i successi italiani e continuando con i più bei brani di tutti i tempi. Suggestivo lo scenario in un’atmosfera variegata, ma anche familiare che ha visto gente ballare e brindare.

Il programma natalizio proseguirà con le coinvolgenti iniziative della Tamburiata e del concerto Gospel previste per oggi 2 gennaio: l’energia e il ritmo dei tamburi per le strade acciottolate del borgo medievale, a partire dalle ore 16.00, con i giovani musicisti trapanesi dell’Associazione Tamburistica Vento di Tramontana.

In programma un concerto Gospel in Piazza della Loggia, alle ore 18.00, con il coro “The Christmas Voice”. Un genere musicale intriso di fede e spiritualità che renderà ancora più magica l’atmosfera. Il concerto spazierà dai brani celebri, come “Oh happy day” e “Joyful Joyful”, ai brani appartenenti alla tradizione gospel. Il coro è diretto da Maria Autovino, specializzata in canto lirico e canto jazz.

Tutti gli eventi del cartellone di EricèNatale sono ad ingresso gratuito.