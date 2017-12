Tortorici (Me): “Natale d’inCANTO” conclude le manifestazioni natalizie

Il concerto “Natale d’inCANTO” organizzato dalla neo associazione “I nudi” di Tortorici, ha concluso le manifestazioni natalizie nel piccolo centro nebroideo. Una serata organizzata grazie all’impegno di tutti i partecipanti, coinvolti dal presidente dell’associazione “I nudi”, Andrea Vanadia.

Sono bastate la disponibilità, la professionalità, la voglia di regalare un momento di divertimento e svago ai propri compaesani e l’amore per la musica, per realizzare una serata che ha richiamato un numeroso pubblico.

L’aula consiliare Giovanni Paolo II ha accolto il concerto a cui hanno partecipato Maurizio Galati, Siria Montagno, Clara Calà Scarcione e Maria Chiara Ferraù al pianoforte; i fratelli Marco e Sebastiano Salupo rispettivamente al pianoforte e alla zampogna, Brunello e Carmelo PIntabona, padre e figlio, alla fisarmonica e al sassofono; Daniel Destro e Martina Armeli alla fisarmonica e Andrea Vanadia, voce.

Per un’ora e mezza il pubblico ha potuto gustare le note delle melodie classiche suonate al pianoforte e, ancora, le melodie tradizionali del periodo natalizio. Non sono mancate musiche tratte da colonne sonore di film come “La vita è bella” e canti come il popolarissimo Adeste Fideles e “Gli angeli delle campagne”.

Nel corso della serata c’è stato anche un graditissimo fuoriprogramma con la partecipazione straordinaria di Gemino Calà che si è esibito con il suo friscaletto, accompagnato al pianoforte da Maurizio Galati. Al termine del concerto l’associazione “I nudi” ha voluto ringraziare tutti i partecipanti consegnando loro una pergamena ricordo.

“Questa sera – ha concluso Andrea Vanadia, presidente dell’associazione prima di augurare buon anno a tutti– abbiamo dimostrato come la vera formula magica per vincere sia l’unione. E lo abbiamo fatto tutti insieme perché abbiamo a cuore il nostro paese”.