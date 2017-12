Tortorici (Me): carenza idrica, previsti 5 serbatoi

Il problema della mancanza d’acqua che la scorsa estate ha creato non pochi disagi ai cittadini di Tortorici, potrà essere presto risolto grazie alla realizzazione di ben 4 serbatoi nelle borgate Moira, Calcatizzo, Martini e Santa Nagra.

L’amministrazione comunale, infatti, lo scorso 23 novembre, aveva incaricato l’ingegnere Valeria Gallo e il geologo Salvatore Armeli, in qualità di tecnici specializzati di supporto all’amministrazione, di redigere lo studio delle strategie da adottare per fronteggiare l’emergenza idrica e la risoluzione delle relative problematiche per i cittadini. Così è stato studiato il piano per realizzare i quattro serbatoi, tutti ricadenti in zone di proprietà privata. La Giunta oricense, guidata dal sindaco Carmelo Rizzo Nervo, nei giorni scorsi ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione dei quattro serbatoi idrici presentato da Gallo e Armeli. Nelle prossime settimane dovranno essere avviati gli espropri che permetteranno la realizzazione dell’intervento che potrà risolvere il problema della carenza idrica, in particolare nei mesi più caldi dell’anno. I costi dei quattro interventi ammontano in totale a circa 1 milione e 840 mila euro.

La giunta si è occupata anche del problema della raccolta dei rifiuti che troppo spesso rimangono dietro le porte di case e certamente non rappresentano un buon biglietto da visita per chi arriva nel centro nebroideo. Anche per questo l’amministrazione ha deciso di affidare il nolo a caldo di un compattatore e il nolo a caldo di una vasca ribaltabile da 5 mc per la raccolta differenziata dei rifiuti giacenti nel territorio comunale alla Multiecoplast di Torrenova. Per risolvere in maniera più definitiva il problema dei rifiuti il comune, inoltre, ha bandito una gara d’appalto, con importo a base d’asta di 450 mila euro, per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati per 60 mesi. Altre due sono state le gare d’appalto bandite dal comune. Una per il servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extra tributarie fino al 31 dicembre del 2020 e la seconda per il servizio di tesoreria comunale a decorrere dal primo gennaio e fino al 31 dicembre del 2022.

L’amministrazione, infine, sta preparando la giunta che si riunirà il 7 gennaio 2018. Al centro della riunione l’approvazione del rinnovo del contratto ai lavoratori contrattisti fino al 31 dicembre del 2017. “Mi sto impegnando personalmente – sottolinea Dario Paterniti Martello, assessore con delega al Bilancio – a predisporre un piano di fuori uscita dal precariato nel solco della legge Madia. Come promesso sarà revocata la delibera della messa in disponibilità dei dipendenti di ruolo con riassorbimento in soprannumero”.