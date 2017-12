Tortorici (Me): successo per la tombolata dei giovani oricensi

Grandissimo successo ieri sera a Tortorici per l’ottava edizione della “Super tombolata oricense”, organizzata dall’associazione Giovani oricensi. Non solo un appuntamento con il gioco più conosciuto e amato nel periodo natalizio, ossia la tombola.

E’ stata soprattutto un’occasione per raccogliere fondi da destinare alla prossima edizione di “Nte vaneddi i Turturici…è arte”. Un evento, questo, che attrae ogni anno sempre più turisti e visitatori nel piccolo centro nebroideo, vestito a festa e pronto ad accogliere tutti facendo conoscere la propria storia, le proprie tradizioni, dando spazio agli artigiani locali e non.

L’aula consiliare Giovanni Paolo II di Tortorici, addobbata per Natale, ha ospitato più di 500 persone. Tanta l’affluenza che la gente si è seduta nelle scale e decine di bambini per terra. Nella serata sono state svolte quattro tombole, con premi offerti quasi tutti da esercizi commerciali di Tortorici.

La super tombola, invece, aveva fra i premi una Canon reflex e un percorso Spa per due persone, offerti dall’associazione giovani oricensi. Le cartelle, 500 ogni tombola, sono andate tutte letteralmente a ruba e i giovani dell’associazione hanno ringraziato tutti per aver contribuito in questo modo alla prossima realizzazione di Nte vaneddi i Turturici è arte.

Dato il grande successo dello scorso anno della manifestazione estiva qualcuno durante la serata ha avanzato la proposta di fare durare l’evento due giorni anziché uno. Il presidente dei Giovani oricensi, Yuri Paterniti Martello, non ha ancora dato una risposta, ma sicuramente la macchina organizzativa per “Nte vaneddi..è arte” si è messa in moto.