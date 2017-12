Caltanissetta: spacciatore arrestato dopo rocambolesco inseguimento

Uno spacciatore di droga è stato arrestato dagli agenti della finanza e dai carabinieri di Caltanissetta a seguito di un rocambolesco inseguimento per le vie del centro storico la vigilia di Natale.

I baschi verdi hanno notato due extracomunitari che sono scappati alla vista dell’auto di servizio. I finanzieri hanno iniziato un serrato inseguimento nel quartiere Provvidenza di Caltanissetta. Alle loro ricerche si sono uniti i carabinieri del nucleo radiomobile.

Dopo la frenetica corsa per le strade del centro storico i militari hanno deciso di eseguire una perquisizione in un appartamento di via Goldoni, all’apparenza disabitato. Qui hanno trovato, nascosto in soffitta, in precarie condizioni igienico-sanitarie, uno dei fuggitivi che cercava di nascondere delle stecche di hashish tra i calcinacci dello stabile semi distrutto.

Gli agenti hanno arrestato il gambiano 28enne F.M., per possesso di droga ai fini di spaccio.