Agrigento: frode fiscale, disarticolata associazione a delinquere

Evadevano le accise e l’Iva con fittizi depositi fiscali. Lo hanno scoperto gli agenti della guardia di finanza di Agrigento che hanno fermato sei persone in diverse regioni italiane, su disposizione del tribunale di Agrigento.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro dell’operazione Criminal drinks portata a termine nel corso dei mesi di luglio e novembre 2016, con l’esecuzione di numerosi fermi e due mandati di arresto europeo in territorio britannico e belga.

Le ulteriori indagini condotte dalle fiamme gialle hanno consentito di acclarare l’esistenza e l’operatività di una nuova ed articolata cellula criminale collegata a quella già individuata nell’ambito della precedente operazione. La strategia è stata quella di simulare trasporti di prodotti alcolici presso un deposito fiscale fittizio italiano per consentire ad altri depositi fiscali esteri la creazione di cospicue sacche di evasione fiscale in relazione a prodotti alcolici realmente esistenti,m a solo cartolarmente trasferiti in Italia che possono essere totalmente venduti in nero nel paese produttore d’origine e/o in altri paesi d’Europa.

I reati contestati sono: associazione per delinquere finalizzata al falso e alla frode fiscale con l’aggravante della trans nazionalità.

Ad essere fermati sono stati un milanese di 50 anni, a capo dell’organizzazione; S.S., italiano 60enne residente in Spagna, arrestato all’aeroporto di Fiumicino mentre tentava di fare rientro in Italia dopo un’assenza di un anno; C.F., siciliano trapiantato a Como, 40 anni circa, con il ruolo di testa di legno del fittizio deposito fiscale; B.F., 35 anni, faccendiere dell’organizzazione; D.G.T.¸65 anni, milanese, faccendiere come B.G., 60enne piemontese.