Aci Sant’Antonio (Ct): sgominata banda di rapinatori di supermercati

Erano diventati il terrore dei supermercati della zona. Tre malviventi sono stati arrestati dai carabinieri della stazione catanese di Aci Sant’Antonio e Acireale. Le manette sono scattate ai polsi di Orazio Gallipoli, 37 anni; Paolo Filippo Costarelli, 27 anni; Rosario Caggeggi, 28 anni.

I tre operavano sempre allo stesso modo. Con i volti nascosti dai passamontagna e con le pistole in pugno, facevano irruzione nei vari supermercati finiti nel mirino. Uno di loro rimaneva di guardia all’ingresso del supermercato mentre gli altri due, puntando le armi contro la cassiera di turno, sradicavano di peso le casse fuggendo poi via a bordo di una Peugeot 209 di colore grigio.

Il gruppo aveva messo a segno un colpo il 25 ottobre al supermercato MD di via MArchesana ad Aci Sant’Antonio. Il secondo colpo il 2 novembre del 2017 al supermercato Spaccio alimentare di via Sant’Onofrio ad Aci Sant’Antonio, mentre il4 novembre il gruppo aveva preso di mira il supermercato Decò di via Santi Bonaccorsi ad Aci Catena.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.