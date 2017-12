Siracusa: maxi sequestro beni da 3 milioni di euro

Beni per un valore di oltre 3 milioni di euro sono stati sequestrati dagli agenti della guardia di finanza di Siracusa. I beni appartenevano agli amministratori pro tempore di una società consortile dell’hinterland megarese operante nel settore dei montaggi industriali di strutture metalliche.

L’azione restrittiva patrimoniale trae origine da precedenti verifiche fiscali condotte dai militari di Aguusta. Era stato accertato l’omesso versamento delle imposte, sia dirette che indirette.

È stato accertato che l’amministratore del consorzio, Set impianti group, già noto alle fiamme gialle per analoghe circostanze per la parallela Set impianti srl nel 2013, non ha versato ritenute fiscali per 700 mila euro e ha omesso di versare l’Iva per quasi 400 mila euro.

La fetta più consistente di evasione è stata rilevata nel2014. In quell’anno l’amministratore aveva omesso di versare l’Iva per 1,9 milioni di euro.