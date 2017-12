Milazzo (Me): “Natale in coro” coi studenti del Majorana e del Genovese

Due appuntamenti di eccezione per la neoformazione musicale che ha visto riuniti per il concerto di Natale l’ensemble vocale dell’Itet Majorana di Milazzo e il coro delle voci bianche, accompagnato dall’orchestra della sezione di indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Bastiano Genovese di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le due cornici sono state la chiesa di San Giacomo a Milazzo e la chiesa di Santa Maria Assunta a Barcellona Pozzo di Gotto. L’evento nasce da un’idea di collaborazione tra i dirigenti scolastici dei due istituti Stello Vadalà ed Eleonora Corrado.

I due dirigenti hanno pensato di mettere insieme le qualità canore e musicali dei loro allievi per realizzare un concerto di Natale. Gli studenti, con entusiasmo e professionalità, si sono cimentati nell’esecuzione di canti natalizi tratti dalla tradizione popolare e colta.

Diretti dal prof. Riccardo Franza e supportati dalla prof. Antonella Mazzù, i ragazzi sono stati seguiti dai docenti Maria Grazia Caffarelli (chitarra), Antonino Cicivelli (violino), Nada Gitto (pianoforte e coro), Daria Grillo (Flauto Traverso e coro), Riccardo Franza (pianoforte). La magia del Natale è stata ricreata grazie alla gioiosità che i giovani cantori e musicisti hanno trasmesso al pubblico. I loro volti sereni, espressione della spensieratezza dell’età, hanno regalato gioia ed ottimismo.

Natale è il periodo più bello dell’anno in cui l’animo si predispone all’attesa ed all’ascolto dell’altro. La musica diventa, quindi, il veicolo migliore per far emergere quanto di meraviglioso ci sia in ognuno di noi. Tra i canti proposti: Maria lavava, canto popolare toscano, Cansò de Nadal, villancico tradizionale catalano, L’Ave Maria di Astor Piazzola, Let it snow di Sammy Cahn e Jule Styne, Merry Christmas Mr. Laurence del compositore giapponese R. Sakamoto, A Natale puoi di di Roberta Savano, All I want for Christmas di Mariah Carey, Carol of the Bells di P. Wilhousky, Happy Xmas di John Lennon e Yoko Ono, White Christmas di I. Berlin.

I ragazzi dellEnsamble del Majorana, diretti dalla prof. ssa Daria Grillo, hanno, inoltre, eseguito Astro del Ciel, canto tradizionale religioso, liberamente tratto dal noto canto austriaco “Stille Nacht” e I will follow him, brano inserito nella colonna sonora del musical Sister Act. A conclusione dell’evento, i dirigenti scolastici si sono complimentati per l’esecuzione, hanno rinnovato il loro sodalizio a testimonianza del grande spirito di collaborazione che li unisce e che crea, dunque, occasioni di confronto per studenti ed allievi in un’ottica di scuola aperta al territorio che coglie le attitudini degli studenti e permette loro di esprimerle al massimo. Un concerto magico: il modo migliore per augurare a tutti Buon Natale. Presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali.