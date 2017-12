Milazzo (Me): al Majorana il premio dei premi 2017

È stato assegnato al liceo Majorana di Milazzo, nel messinese, il premio dei premi 2017. Si tratta di un importante riconoscimento per l’istituto mamertino, scelto fra i 34 vincitori selezionati dalla COTEC.

Il premio è stato consegnato lunedì 18 dicembre alla camera dei deputati nella bellissima cornice dalla sala della lupa di palazzo Montecitorio a Roma, nell’ambito dell’iniziativa #innovazioneItalia e della presentazione del rapporto “La cultura dell’innovazione degli italiani”, alla presenza della presidentessa della camera dei deputati, Laura BOldrini.

Del majorana è stato premiato il progetto “Sea of Tomorrow” realizzato dalla docente Lucia Scolaro con la collega Anna Maria MIroddi per “aver diffuso nei giovani studenti la cultura della trasparenza totale e inclusiva, rispetto alla quale le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni possono servire a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente”.

“Oggi – ha affermato la presidentessa Boldrini – sono qui riunite le menti più brillanti in campo innovativo del nostro paese, realtà che rappresentano la vitalità del sistema Italia. A questi 34 uomini e donne va tutta la nostra stima e ammirazione”.

A Roma, a rappresentare il preside Vadalà è stata la professoressa Lucia Scolaro che, intervistata da Riccardo Luna, ha affermato che “non c’è innovazione che non transiti dalla scuola. Attraverso il monitoraggio civico e gli open data – ha continuato – abbiamo instillato nei nostri studenti la voglia di chiedersi il dove, il perché e soprattutto il come vengano utilizzati i fondi pubblici e su come le politiche di coesione siano un investimento che dobbiamo pretendere, allorquando pratiche sbagliate e mancanza di infrastrutture, rilegano i giovani meridionali in una situazione di immeritato svantaggio.

Un riconoscimento – ha concluso la docente – che premia la best practice, l’esperienza che ci ha permesso di ottenere risultati eccellenti e replicabili a livello nazionale, uno sprone ad andare avanti, cosa che stiamo già facendo, visto che per il 2018 abbiamo già cominciato a lavorare sul monitoraggio di un progetto di ben 21 milioni di euro.

Grande e viva soddisfazione è stata espressa dal preside Stello Vadalà che ha affermato: “il tecnologico di Milazzo ha mostrato e continua a mostrare di essere una scuola assolutamente all’avanguardia che non ha paura di misurarsi a livello nazionale su più fronti e con questo prestigiosissimo premio chiudiamo in modo egregio un anno di brillanti risultati”.