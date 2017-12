Messina: terminati i lavori nella riserva Laguna di capo Peloro

Sono stati ultimati i lavori di sfalciatura di rovi, diserbo di erbe infestanti e rimozione di rifiuti di ogni genere, effettuati durante i mesi di novembre e dicembre lungo le aree perimetrali dei laghi “Ganzirri” e “Faro”, zona A della riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”.

Il corposo intervento, reso necessario dalla mancanza manutenzione degli ultimi anni a causa delle scarse risorse finanziarie, è stato voluto dalla Città Metropolitana di Messina e gestito dalla VI Direzione “Ambiente”, diretta dall’Ing. Armando Cappadonia. Per la prima volta, dall’istituzione dell’area protetta, è stata posta in essere un’azione congiunta tra i vari Enti competenti per territorio. Regione Siciliana, Città Metropolitana e Comune di Messina hanno impiegato sinergicamente risorse, uomini e mezzi per dare il giusto decoro ad un’area di elevata valenza ambientale.

Il commissario Straordinario, Francesco Calanna ha manifestato grande soddisfazione per l’azione sinergica fra Enti per la tutela di questo inestimabile bene ambientale.

I lavori sono stati finanziati dalla Regione siciliana ed eseguiti manualmente e scrupolosamente dalla Società regionale “Servizi ausiliari Sicilia S.C.p.A.”, incaricata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. La collaborazione sinergica di Messinambiente, diretta dall’Ing. Natale Cucè, e del personale della Protezione Civile della Città Metropolitana, coordinato dal Geom. Francesco Cristaudo, ha consentito l’efficace svolgimento dei lavori.

I cittadini messinesi, ed in particolare gli abitanti di Ganzirri e Faro, hanno potuto finalmente riapprezzare, dopo una lunga attesa, la bellezza di questa riserva, unica al mondo per le sue peculiarità naturalistiche.